Formula 1 Türkiye Gran Prix'si, pilotları heyecanlandırıyor. AlphaTauri'nin Fransız pilotu Pierre Gasly, sezonun 14. ayağı Türkiye Grand Prix'si hakkında açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki sürücü, Intercity İstanbul Park'ta yarışmak için sabırsızlandığını söyledi.

Türkiye'de ilk kez boy göstereceğine dikkat çeken Gasly, ''Pist üzerinde birçok çıkış ve kör nokta var. Özellikle 8'inci viraj beni heyecanlandırıyor'' dedi.

Pierre Gasly, Formula 1 kariyerinin ilk zaferi olan İtalya Grand Prix'sine de değindi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Fransız pilot, ''Herkesin gözlerinde o mutluluğu görmek inanılmazdı. O anlarda kendimi harika hissettim'' ifadesini kullandı.

Yarışlar öncesi müzik dinleyerek motive olduğunu da belirten 24 yaşındaki, ''Bu durum doğru modumu bulmamı sağlıyor'' şeklinde konuştu.