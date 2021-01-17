Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 18:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mesut Özil Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Mesut Özil ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, bu gece İstanbul'da olacak Türk asıllı Alman futbolcuyla transfer görüşmelerine başlandığını da KAP'a bildirdi.
"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
Fenerbahçe, Mesut Özil ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Tecrübeli futbolcunun transfer sürecindeki detayları @trtspor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu aktardı.https://t.co/GD4uUGfLIh pic.twitter.com/OBJfdxkchC— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 17, 2021
Mesut Özil'in geliş saati belli oldu
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil'i Türkiye'ye getirecek olan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
TSİ 20.30'da İngiltere'nin başkenti Londra'da olması planlanan TC-RMK kuyruk tescilli uçağın Mesut Özil ve ailesini 00.15'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirmesi bekleniyor.
Etiketler: Fenerbahçe Mesut Özil Son Dakika Transfer Haberleri
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