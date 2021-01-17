Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 17:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'ye Perotti'den kötü haber
Fenerbahçe'de Diego Perotti için ameliyat kararı alındı.
Son olarak 29 Kasım 2020’de Kadıköy'deki Beşiktaş mücadelesinde görev yapan Arjantinli oyuncu, 18 Ocak Pazartesi günü sabah 09.00'da Finlandiya'ya gidecek.
Sarı lacivertli formayla 4 lig maçında 194 dakika forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 3 kez fileleri havalandırdı.
Etiketler: Fenerbahçe
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