Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 16:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / DHA / İHA
Vodafone Park'ın zemininde sorun yok
[Fotoğraf: İHA]
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı Vodafone Park'ın zeminini etkilemedi.
İstanbul'da süren kar yağışı nedeniyle Vodafone Park'ta 2 gündür altta ısıtma çalıştırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Belli bir derecede sürekli kontrolleri yapılan zeminde bu tedbir nedeniyle kar tutmadı ve çimin sertleşmesine olanak tanınmadı.
Ayrıca güneş enerjisi veren ışıklarla da çim zemin korundu.
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul’da etkili olan kar yağışı kentin birçok yerini beyaza bürürken, bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Vodafone Park’taki durum havadan görüntülendi.
Maça saatler kala drone ile çekilen görüntülerde alınan tedbir nedeniyle kar tutmadığı görüldü.
Etiketler: Beşiktaş Derbi Galatasaray Kar Yağışı Süper Lig
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