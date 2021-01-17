Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle yılın ilk derbisini kazandı. Lider Beşiktaş'ın gollerini 79. dakikada Josef de Souza, Dk. 90+1 N'Koudou kaydetti.

Galatasaray 58. dakikada Diagne'nin kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Ligde averajla lider durumda bulunan Beşiktaş 12. galibiyetini alarak haftayı 38 puanla kapattı. Bu sezon 5'inci yenilgisini alan Galatasaray ise 33 puanda kaldı.

Karşılaşma, geçen sezon ikinci yarıda oynanan maçta olduğu gibi koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

20. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrası Vida'dan vücut çalımıyla sıyrılarak ceza sahası önünde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

ATIBA ÇİZGİDEN ÇIKARDI 33. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Arda'nın ortasında arkaya açılan topa Marcao gelişine müthiş vurdu, herkesi geçen topa çizgi üzerinde Atiba müdahale etti ve mutlak golü önledi.

LARIN KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI 35. dakikada Marcao'nun geri pasında araya giren Larin bomboş durumda içeri sokuldu, karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta attı. Beşiktaş mutlak pozisyondan yararlanamadı.

37. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Ghezzal meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi, top direğin üstenden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KIRMIZI KART - 58. dakikada sarı kırmızılı ekibin sol kanattan kullandığı taç atışı sonrası seken topta Montero kafayı vurmak isterken Mbaye Diagne tabanıyla rakibin kafasına müdahalede bulundu, Cüneyt Çakır doğrudan kırmızı kartını çıkardı.

62. dakikada De Souza'nın ceza sahası dışından sert şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

GOL - BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ 79. dakikada sol kanattan Rıdvan'ın ortasında Luyindama'nın dokunamadığı topu kontrol eden Josef de Souza, penaltı noktasının gerisinden ayak içiyle topu köşeye yerden bıraktı. 1-0

89. dakikada ceza sahası içinde sağ tarafta topla buluşan Gökhan Töre çizgiye inerek şutunu çekti, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda N'Koudou ceza sahası içinde önüne gelen topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

GOL - FARK İKİYE ÇIKTI 90+1. dakikada ön alandaki baskısıyla topu kapan Beşiktaş'ta Larin içeri sokuldu ve karşı karşıya pozisyonda uygun durumdaki N'koudou'yu gördü, o da gelişine bekletmeden vurarak topu boş ağlara yolladı. 2-0

[Fotoğraf: DepoPhotos]

90+4. dakikada soldan gelen ortada Babel topu kafayla ön direğe indirdi. Emre Akbaba dar açıya rağmen şutunu çekti, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+6. dakikada Babel ceza sahası önünde topu Donk'a bıraktı. Sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda Dorukhan Toköz'e çarpan top kornere gitti.

90+6. dakikada Emre Kılınç soldan köşe vuruşunu kullandı. Babel'in kafa vuruşuyla kaleye giden topu siyah-beyazlı savunma bir kez daha kornere gönderdi.

Beşiktaş, derbi maçı 2-0 kazandı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

VAR-AVAR: Abdulkadir Bitigen, Ali Şansalan, Ekrem Kan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Atiba (Dk. 87 Dorukhan Toköz), Ghezzal (Dk. 67 Bernard Mensah), Oğuzhan Özyakup (Dk. 67 Kevin N'Koudou), Larin, Aboubakar (Dk. 87 Gökhan Töre)

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı (Dk. 39 Martin Linnes), Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo (Dk. 80 Emre Akbaba), Oğulcan Çağlayan (Dk. 80 Emre Kılınç), Belhanda (Dk. 69 Ryan Donk), Arda Turan (Dk. 69 Ryan Babel), Diagne.

Sarı kartlar: Dk. 14 Arda Turan, Dk. 34 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray), Dk. 22 Valentin Rosier, Dk. 64 Rachid Ghezzal (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 58 Diagne (Galatasaray)

Goller: Dk. 79 Josef de Souza, Dk. 90+1 Kevin N'Koudou (Beşiktaş)