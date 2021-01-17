Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Fatih Öztürk, Martin Linnes, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Emre Akbaba'yı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Oghenekaro Etebo, Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan'ı görevlendirdi.

Galatasaray derbiye Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Oğulcan Çağlayan, Younes Belhanda, Arda Turan ve Mbaye Diagne ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Fatih Öztürk, Linnes, Emre Kılınç, Babel ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Valentine Ozornwafor ve Sofiane Feghouli oturdu.

Fatih Terim orta sahada Etebo'yu tercih etti

Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde orta sahada Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'ya formayı verdi.

Tecrübeli teknik adam, sezon başında İngiltere ekibi Stoke City'den kiralanan ve ligde fazla süre alamayan Etebo'yu derbide savunmanın önünde görevlendirdi.

Terim, bu bölgede düzenli forma giyen Emre Kılınç'ı ise derbide yedekler arasında tuttu.

Sakatlığı geçen Feghouli yedekte

Galatasaray'da sakatlığı geçen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, derbide yedekler arasında yer aldı.

Ligin 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Feghouli, sonraki 4 resmi maçın kadrosunda bulunamamıştı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve Emre Taşdemir ile yılbaşı gecesi yaşadığı kaza nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui ise kadroda yer almadı.