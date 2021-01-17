Süper Lig'de düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor, takımdaki önemli eksikler ve futbolcuların 1 gün önce paralarını alamadıkları gerekçesiyle yaptığı antrenman boykotunun ardından çıktığı maçta Atakaş Hatayspor'a da 2-0 yenildi.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 47. dakikada kendi kalesine Muhammet ve 78. dakikada penaltıdan Diouf attı.

Konuk ekip 84. dakikada Billong'un kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişiyle tamamladı.

Ligde bu skorla galibiyet hasretini 5 maça çıkaran, evindeki son 3 sınavı kaybeden Denizlispor, 14 puanla sondan ikinci sırada kalırken, Hatayspor puanını 31'e çıkardı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Denizlispor'da Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Akın Alkan topu önledi.

16. dakikada sağ kanattan Sacko'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Dossevi'nin şutunda, kaleci Akın Alkan yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

34. dakikada Sacko'nun pasında topla buluşan Recep Niyaz, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla yandan dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 47. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ceza sahası içindeki Boupendza, topu penaltı noktası yakınındaki Akintola'ya aktardı. Bu oyuncunun pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Traore'nin şutunda üst direkten dönen top, kale çizgisinin hemen önünde yer alan Muhammet Özkal'a çarparak filelere gitti. 1-0

58. dakikada Recep Niyaz'ın ortasında ceza sahasında Lopes, kafayla topu filelere gönderdi. Pozisyonda faul belirleyen maçın hakemi Koray Gençerler, golü geçerli saymadı.

69. dakikada Recep Niyaz'ın kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Lopes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

GOL - 78. dakikada Atakaş Hatayspor farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışından Sackey'in kaleye göndermek istediği top ceza sahasında Sacko'ya çarptı. Sacko'nun topa elle müdahale ettiğine karar veren maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Diouf, topu ağlarla buluşturdu. 2-0

KIRMIZI KART - 84. dakikada Atakaş Hatayspor'dan Billong, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir (Dk. 79 Sakıb Aytaç), Lopes, Fabiano, Muhammet Özkal, Murawski, Recep Niyaz, Dossevi (Dk. 89 Mert Sarıkuş), Sacko, Sagal, Mesanovic

Atakaş Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel (Dk. 90+5 Katranis), Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 76 Sackey), Boupendza, Akintola (Dk. 90+5 Selim Ilgaz), Diouf

Goller: Dk. 47 Muhammet Özkal (Kendi kalesine), Dk. 78 Diouf (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 84 Billong (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 77 Sacko, Dk. 90 Sakıb Aytaç (Yukatel Denizlispor)