Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 8. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Derbi mücadelesine boyalı alandan bulduğu basketlerle başlayan Beşiktaş'a isabetli dış atışlarla yanıt veren Fenerbahçe Beko, 3. dakikayı 10-8 önde geçti.

Boş atışlardan yararlanamayan siyah-beyazlılar karşısında basketler bulan sarı-lacivertli takım, 8. dakikada farkı 9 sayıya (22-13) çıkardı. Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 27-19 üstün bitirdi.

[Fotoğraf: Beşiktaş Spor Kulübü]

İkinci periyoda top kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe Beko karşısında pota altından basketler bulan Beşiktaş, 12. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü. 27-25.

Hücumda temposunu artıran konuk ekip, Blackmon'ın üç sayılık basketiyle 14. dakikada öne geçti. 29-30.

Sarı-lacivertliler, Pierre ve Hamilton'ın pota altından kaydettiği basketlerle 15. dakikayı 34-32 önde tamamladı. Çeyreğin ortalarında skor üstünlüğü sık sık el değiştirdi.

[Fotoğraf: Beşiktaş Spor Kulübü]

İlk yarının son bölümünde top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'yla üç sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Fenerbahçe Beko, devre arasına 46-39 önde girdi.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Beko, kısa oyuncularıyla skor üretti.

Beşiktaş, Blackmon'ın üst üste bulduğu basketlerle 27. dakikada farkı 2 sayıya indirdi. 59-57. Ulanovas'ın sakatlık yaşadığı pozisyonun ardından derbide tempo düşerken, siyah-beyazlılar Mehmet Yağmur'un üç sayılık basketiyle öne geçti. 59-61.

[Fotoğraf: AA]

Üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, üçüncü çeyreği 66-65 önde tamamladı.

Son periyoda Fenerbahçe Beko, 5-0'lık seriyle başladı. 70-66. Furkan Haltalı'yla pota altından peş peşe sayılar bulan Beşiktaş, 9-0'lık seriyle rakibine karşılık verdi ve 33. dakikayı 75-70 üstün geçti.

Derbi maçta son bölümler büyük çekişmeye sahne oldu. Hücumda Furkan Haltalı ve Blackmon'la skor üretmeye devam eden siyah-beyazlı takım, son 2,5 dakikaya 10 sayı farkla önde girdi. 75-85.

Fenerbahçe Beko, Guduric'le farkı kapatmaya çalışsa da Beşiktaş, derbi karşılaşmasını 92-83 kazandı.

[Fotoğraf: Beşiktaş Spor Kulübü]

Beşiktaş'ta James Kumar Blackmon 32, Furkan Haltalı 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Fenerbahçe Beko'da ise Melih Mahmutoğlu'nun 19, Dyshawn-Dylan Pierre'in 16 sayısı kazanmaya yetmedi.

Öte yandan Fenerbahçe Beko forması giyen Edgaras Ulanovas, 28. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından karşılaşmaya devam edemedi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin

Fenerbahçe Beko: Brown 7, Guduric 10, Ulanovas 7, Pierre 16, Ahmet Düverioğlu 8, Hamilton 4, Melih Mahmutoğlu 19, Tarık Biberoviç 2, Berkay Candan 5, Ali Muhammed 5

Beşiktaş: Mehmet Yağmur 5, Blackmon 32, Egehan Arna 2, Sadık Emir Kabaca 2, Furkan Haltalı 19, Şehmus Hazer 11, Berry II 6, Hakan Sayılı 5, Alperen Şengün 10

1. Periyot: 27-19

Devre: 46-39

3. Periyot: 65-66

Diskalifiye: 27.18 Hamilton (Fenerbahçe Beko)

Beş faulle çıkanlar: 37.30 Berry II (Beşiktaş), 39.41 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko)