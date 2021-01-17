İnegölspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 50 kişilik ekip, İnegöl İlçe Stadı'ndaki saha temizleme çalışmasına sabah 08.00'de başladı.

Çalışmalar maçın oynanacağı saate kadar sürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Maçın hakemi Gürel Uzuner ile diğer görevliler, maç saatinde sahaya çıkarak incelemelerde bulundu.

Saha temizleme çalışmalarının uzun süreceğini değerlendiren hakem heyeti, sahanın maç oynamaya elverişli olmadığı gerekçesiyle karşılaşmayı erteledi.

Müsabakanın 18 Ocak Pazartesi saat 13.00'te oynanmasına karar verildi.