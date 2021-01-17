Yeni Malatyaspor Rizespor'u rahat geçti
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi.
Yeni Malatyaspor'n gollerini 46 ve 50. dakikalarda Kubilay Kanatsızkuş, 61. dakikada Umut Bulut, 74. dakikada Mustafa Eskihellaç kaydetti.
Rizespor'un tek golünü 30. dakikada penaltıdan Milan Skoda attı.
Ligde 7'nci galibiyetini kazanan Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri, haftayı 24 puanla kapattı.
Çaykur Rizespor da 7'nci yenilgisini alarak 21 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
20. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un pasıyla topla buluşan Fofana'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'de kaldı.
PENALTI - 27. dakikada Michalak'ın ceza sahasına göndermek istediği top Hadebe'nin eline temas etti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.
GOL - 30. dakikada konuk ekip öne geçti. Penaltıyı kullanan Skoda topu kaleci Ertaç Özbir'in sağından ağlarla buluşturdu. 0-1
34. dakikada Fernando'nun sol kanattan ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Melnjak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 46. dakikada ev sahibi eşitliği yakaladı. Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında düzgün vuruş yapan Kubilay Kanatsızkuş, topu ağlarla buluşturdu. 1-1
GOL - 50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Adem Büyük'ün penaltı noktası üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'in sağından ağlara gitti. 2-1
GOL - 61. dakikada Yeni Malatyaspor farkı 2'ye çıkardı. Karim Hafez'in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda topu kaleci Tarık Çetin'in solundan filelere gönderdi. 3-1
GOL - 74. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük'ün pasında ceza sahası dışında topla buluştu. Rakibinden çalımla sıyrılan Mustafa Eskihellaç, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Tarık Çetin'in solundan filelerle buluşturdu. 4-1
88. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in ortasına iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş Elbil
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya (Dk. 46 Afriyie Acquah), Wallace, Hadebe, Zeki Yavru (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Ndayishimiye, Fofana (Dk. Karim Hafez), Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük (Dk. 81 Ahmed Ildız), Umut Bulut (Dk. 88 Fernando Zuqui)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Onur Bulut, Emir Dilaver, Selim Ay, Melnjak (Dk. 80 Alberk Koç), Doğan Erdoğan (Dk. 63 Tunay Torun), Abdullah Durak, Donsah, Michalak (Dk. 80 Mithat Pala), Fernando (Dk. 63 Braian Samudio), Skoda (Dk. 70 Kemal Rüzgar).
Goller: Dk. 30 Skoda (penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 46 ve 50 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 61 Umut Bulut, Dk. 74 Mustafa Eskihellaç (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Melnjak, Dk. 44 Skoda (Çaykur Rizespor)