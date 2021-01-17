Mesut Özil Fenerbahçe için geldi
Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil İstanbul'a geldi.
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, İstanbul’a geldi. Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı ve görüşmelerini sürdürdüğü Özil, saat 01.00 sularında Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.
32 yaşındaki futbolcu, eşi Amine Gülşe ve kızıyla beraber genel havacılık terminaline giriş yaparken, kendisini Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu karşıladı.
Mesut Özil terminalden çıkışı esnasında basın mensuplarına Fenerbahçe atkısıyla poz verdi.
Özil, daha sonra ailesiyle birlikte kendilerini bekleyen araç ile havalimanından geniş güvenlik önlemleri altında ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor." ifadesi yer aldı.
Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2021
Club Statement: Our club is bringing Mesut Özil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk
Mesut Özil de sosyal medya hesabından uçağın içinden eşinin ve çocuğunun da yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.
Mesut Özil'i getiren uçağın gece saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor.
January 17, 2021