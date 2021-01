Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, İstanbul’a geldi. Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı ve görüşmelerini sürdürdüğü Özil, saat 01.00 sularında Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

32 yaşındaki futbolcu, eşi Amine Gülşe ve kızıyla beraber genel havacılık terminaline giriş yaparken, kendisini Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu karşıladı.

Mesut Özil terminalden çıkışı esnasında basın mensuplarına Fenerbahçe atkısıyla poz verdi.

Özil, daha sonra ailesiyle birlikte kendilerini bekleyen araç ile havalimanından geniş güvenlik önlemleri altında ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor." ifadesi yer aldı.

Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor.



Club Statement: Our club is bringing Mesut Özil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk