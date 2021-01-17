Rıdvan Yılmaz, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Bu mutluluk, bu his para ile satın alınamaz. Fenerbahçe maçında da gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu maçta orta yapıp gol attığımız için yine gözlerim doldu. Beni buraya getirenlere, Sergen hocama teşekkür ederim."

Genç futbolcu, takımda çok iyi bir hava olduğunu söyledi.

"Tamamen bir aile gibiyiz. Ağabeylerim, kardeşlerim herkes çok mutlu. Beşiktaş'ın efsanesi de bizim hocamız olduğu için ona sevgimiz, saygımız sonsuz. O bizim için, biz onun için elimizden geleni yapıyoruz."

Valentin Rosier: Pozisyonumuzu korumamız için kazanmamız gerekiyordu

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

"Kazandığımız için çok mutluyum, çok memnunum. Zirvede kalabilmemiz, pozisyonumuzu korumamız için kazanmamız gerekiyordu. Takım halinde çok iyi bir iş çıkardık."

Rosier, soyunma odasındaki atmosfere de değindi.

"Birlikte marşlar söyledik, fotoğraf çektirdik. Böyle bir galibiyeti kutlamak güzel. Şimdi önümüzdeki maça odaklanmaya çalışacağız."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

N'Koudou: Golü atmam değil bu önemli maçta 3 puan almamız önemliydi

Beşiktaşın ikinci golü atan Georges-Kevin N'Koudou, 3 puanın gol atmasından daha önemli olduğunu söyledi.

"Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bu galibiyet çok önemliydi. Maça konsantre başlamıştık. Saha istediğimiz oyunu oynamamıza izin vermedi. İlk yarı mücadele şeklinde geçti. Herkes birbiri için savaşıyor. Golü atmam değil bu önemli maçta 3 puan almamız önemliydi."

"Şampiyonluk için henüz erken"

N'Koudou şampiyonluk için konuşmanın erken olduğunu belirtti.

"Derbilerde farklı oyunlar oluyor. Hafta içinde bu maçlara farklı hazırlanırsanız. Bu tarz maçları oynamak güzel olmuştur, galip gelmek de güzeldir. Fenerbahçe'yi deplasmanda yendik, Galatasaray'ı da yendik. Şampiyonluk için henüz erken. İyi yoldayız, zirvedeyiz ve bunu devam ettirmek istiyoruz."