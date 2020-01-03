Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Mikel Arteta'nın takımın başına gelmesiyle çıkışa geçti.

Unai Emery döneminde yeterince forma şansı bulamayan 31 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de Manchester United'ı 2-0 yendikleri maçtaki performansıyla adından söz ettirdi.

90 dakika sahada kalan Mesut, mücadele boyunca 11.53 kilometre mesafe kat etti ve son 2 yılda en çok koştuğu maçı oynadı.

Deneyimli oyuncu, böylece tembel olduğu ve koşmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt vermiş oldu.

Başarılı ismin performansını değerlendiren Arsenal'ın unutulmaz savunmacısı Martin Keown, ''O artık geri döndü'' ifadesini kullandı.

Manchester United'ın efsane ismi Rio Ferdinand ise "Mesut Özil'in 18 aydır ilk kez güldüğünü görüyorum" yorumunu yaptı.

Mesut Özil, teknik direktörü Mikel Arteta'dan da tam not aldı.

İspanyol çalıştırıcı, "Özil'i iyi tanıyorum. Çok arzulu ve istekli oynuyor. Bu seviyesini koruyacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: TRT SPOR