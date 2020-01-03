Ndiaye ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardıklarını belirten Ağaoğlu, oyuncuyu yarın KAP'a bildireceklerini söyledi.

Ağaoğlu takımın durumunu da değerlendirdi.

"Ligin genelini değerlendirdiğimiz zaman 3.lük Trabzonspor için bir başarı mı, buna bakmalıyız. Liderliğin ve şampiyonluğun dışındaki tüm sonuçlar Trabzonspor için başarı sayılmaz. Sakatlıklar, şanssız puan kayıpları oldu. Daha iyi olamaz mıydı, daha iyi de olurdu ama daha sıkıntılı sonuçlarla da karşılaşabilirdik. Ligin genel sonuçlarına baktığımız zaman alt sıralar da dahil olmak üzere kıyasıya giden bir yarış var. İlk yarı performansımıza 10 üstünden 7, 7.5 veriyorum. 7.5'tan 8 de olabilir. Tabii tarafsız veriyorum ben bu notu."

Ağaoğlu, Ünal Karaman'ın takımdan ayrılma süreciyle ilgili de konuştu.

"Ünal Karaman'ın ismi hiç gündemde değildi"

"Ben sadece belirli bir süre görev yapmak için seçilmiş yönetim kurulunun başkanıyım. 8 Nisan itibarıyla göreve gelmiştik, Rıza hocayla 6 maçlık birlikteliğimiz oldu. Hemen hemen herkesin aklında farklı bir isim vardı. Ünal Karaman'ın ismi hiç gündemde değildi. Ünal Karaman'la anlaşma yolunu seçtiğimizde destekleyenler oldu ancak hatırlarsanız ciddi bir şekilde de eleştirilere hedef olduk. Trabzon kalibresinde bir takım çalıştırmadığı söyleniyordu. "Küme düşen takımdan geldi" deniyordu."

"Ünal hocanın tüm transferlerden haberi var"

"Hocamız, eleştirilerin altında kalıp AEK ve Krasnodar maçından sonra çok enteresan 2 açıklama yaptı. Hocamız, 'Transferleri ben yapmadım.' dedi. Avdijaj ve Andusic dışında Ünal hocanın tüm transferlerden haberi var. Ünal hocanın serzenişleri transfer döneminde başladı. Kaybettiğimiz maçlardan sonra hakeme yönelik eleştiriler yapmazken, buradaki eleştirilerin hedefi yönetimdi. Ne ben, ne yönetim kurulu üyeleri bu konuya ilişkin hocayla tek kelime konuşmuş değildi."

"Sivas maçında 'ben ayrılsam daha iyi olacak' demiş"

"Alınan her sonuçtan sonra hocayı eleştirmeyin, eleştirecekseniz beni eleştirin demiştim. Krasnodar maçından sonra hocamız, 'Söylemekte zorlandığım şeyler var.' dedi. Bunlar, hocanın basın toplantısında söylediği ama söylememesi gereken şeyler. Bunları bana söyle. Ailemden fazla seninle birlikte vakit geçiriyorum, şartlar ne olursa olsun sana güveniyorum. Biz beraber yola çıktık ve yolun sonu nereye götürürse birlikte gideceğiz. Ben öyle inanıyorum, kendisinin de ifade ettiği gibi büyüklerinin etkisinde kalarak bu tip demeçleri vermekten geri kalmadı kendileri. Sivas maçında 'ben ayrılsam daha iyi olacak' demiş zaten."

"Hocanın buna müsade etmemesi gerekirdi"

"İM Kayserispor maçından önce, hoca yapmış olduğu toplantıda, 'Gidip de gelmemek var.', 'Devam edeceksem başkan dahil herkes ayağını yere sağlam basacak.' demiş. Bu ifadeler, hocanın ifadeleri. Peki bu ifadeleri kullanmaya götüren sürecin içerisinde yer alan aktörler kimler? Hocanın buna müsade etmemesi gerekirdi."

"Trabzonspor'un teknik direktörü, hocası Hüseyin Çimşir'dir"

Daha sonra takımın teknik direktörünü açıklayan Ağaoğlu, Şota Arveladze ve Mustafa Denizli isimleriyle hiç görüşülmediğini belirtti.

"Şu anda Trabzonspor Kulübünün teknik direktörü, hocası Hüseyin Çimşir'dir. Yardımcıları konusunda görüşüyoruz. 1'i yabancı olmak üzere 2 veya 3 yardımcı hoca takviyesiyle yolumuza devam edeceğiz. Başarıyı sonuna kadar kovalayacağımızdan, başarılı olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Ağaoğlu, Hüseyin Çimşir gibi 12 yaşında Trabzonspor Kulübünün kapısından giren bir futbol adamı için bunun çok büyük onur, aynı zamanda çok büyük fırsat olduğunu ifade etti.

"Hüseyin hoca şunun rahatlığı ile çalışacak: Benim yapımı biliyor. Kulübün hocasının arkasında nasıl durduğumu ve onunla birlikte nasıl çalıştığımı biliyor. Asbaşkanımızın bu konudaki çabasını ve Ertuğrul Doğan kardeşimizi... Ertuğrul Doğan ile ilgili, 'Allah her başkana böyle bir yönetici ile çalışmasını nasip etsin' demişimdir. Siz bu insana ne yaptıklarını bilmeden bir takım kişilerin yönlendirmesiyle kendisine, ailesine akıl almaz hakaretler, tehditler savuruyorsunuz. Teknik direktör değişimi beklediğimiz bir şey değildi. Hüseyin hocaya inanıyoruz. Yardımcılarından birisi Muzaffer (Bilazer) olacak."

"Ndiaye ile anlaştık"

Ağaoğlu, Senegalli futbolcu Badou Ndiaye ile ilgili "Oyuncunun kendisiyle ve kulübüyle anlaştık. Ayın 3'ünü bekliyoruz. Kiralık… Ücretiyle alakalı olarak açıklamayı yarın KAP'a yapacağız. Pencere açılır açılmaz, ilk duyuruyu biz Ndiaye ile yapacağız. Kiralık olarak ne para aldığını, kulübe ne para verdiğimizi, hepsini KAP bildirimi ile kamuoyuna açıklayacağız. Satın alma opsiyonu var." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, bir veya 2 oyuncu transferi daha gerçekleşebileceğini vurguladı.

"Bana göre Türkiye’nin en güçlü forvet mevkisi bizde.. Her yere oyuncu alabiliriz.. Ama yani forvette Trabzonspor’un ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Orta sahada zaten Ndiaye... Defansa takviye olabilir. Sürpriz bir isim inşallah gerçekleşir. Yıldız geliyor diye aman kimse havaya girmesin."

Sosa ve Novak konusu

"Sosa ve Novak'a Trabzonspor Kulübünün ödeyebileceği en yüksek rakam, önümüzdeki senelerin limitleri göz önünde bulundurularak önerildi. Sosa'nın ve Novak'ın sıkıntısı olmadığını biliyorum. Menajerleri, biraz menajercilik oynuyorlar. Onları da biraz serbest bıraktık. Biz gerçekten çok iyi rakamlar önerdik. Kulübün imkanlarını sonuna kadar zorladık. Yabancı oyuncular özellikle biraz fazla menajerlerin yörüngesinde kalıyor, bu da doğaldır. Yabancı bir ülkede oynuyorlar. Menajerlerine her türlü güvenmek zorundalar. Kendilerini menajerlerine teslim ediyorlar. Finansal olarak sıkıntı yok. Sosa'ya 2, Novak'a 2 +1 veya 3'de olabilecek sözleşme önerdik."

Ağaoğlu, genç oyuncularına da transfer önerileri geldiğini belirtti.

"3. Lig'den BAL'a düşmüş takımın sağ ve sol beki olarak nitelendirilen Abdürrahim ve Serkan’a teklifler geldi. Abdürrahime 1 milyon avro, Serkan'a 1,5 milyon avro teklif var. İnşallah önümüzdeki süreçte bunlardan daha fazla faydalanacağız."

Sturridge'ye teklif var

Ağaoğlu, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge konusunda kendilerine ulaşan sözlü bir teklifin bulunduğunu kaydetti.

"Biz ikinci yarı Sturridge ile devam etmek düşüncesindeyiz. Menajerinden geldi, kulüp ismi söylemedi. Son Kayserispor maçında 40 metreye attığı pas var. Önemli bir oyuncu. Yeteri kadar verim alamadık doğru ama ikinci yarı çok farklı bir Sturridge'yi izleyeceğiz.Yapıyı bozmayı istemiyoruz. Giden oyuncu olabilir ama verimsiz olarak veya çok daha verimli oyuncu gelmişse verimsiz olarak nitelendirilebilecek Hüseyin hocanın raporu dahilinde gönderilebilir."

Ağaoğlu, menisküs ameliyatı geçiren ve Almanya'da tedavi süreci devam eden Abdülkadir Ömür ile 2 gün önce konuştuğunu da belirtti.

"Kendisi bana 'Mart başı oynayacak hale gelirim.' dedi. Çok iyi tedavi sürecinin gittiğini söyledi. Biz o konuda zaten doğrusunu yapmak için büyük çaba sarf ettik. Ameliyatının kendisi Almanya’da yapılmasını istediği için ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin orada olmasına karar verildi."

Kaynak: AA