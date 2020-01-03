Spor
Premier Lig'de Liverpool'dan üst üste 11. galibiyet03 Ocak 2020 Cuma 01:01 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 01:04
İngiltere Premier Lig'de Sheffield United'ı 2-0 yenen Liverpool üst üste 11. galibiyetini aldı.
[Fotoğraf: Reuters]
Lider Liverpool, ligin 21. haftasında Anfield Stadı'nda Sheffield United'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip, Muhammed Salah'ın 4. dakika ve Sadio Mane'nin 64. dakikada attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla namağlup lider Liverpool puanını 58'e çıkarırken, Sheffield United 29 puanda kaldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Liverpool Premier Lig maç sonucu Sheffield United İngiltere