Yüzme maratonunun ilk yarışı olan 1200 metrelik kısa parkur, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi sahilinde organize edildi.

1200 metrelik kısa parkurunda 29 sporcu, 8 bin 400 metrelik uzun parkurunda ise 40 sporcu yarıştı. Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını Nesrin Olgun Arslan da kısa parkurda mücadele eden katılımcılar arasında yer aldı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandında yer alan Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan, 8 bin 400 metrelik uzun parkurun yüzüleceği ikinci etap yarışlarını ise Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başlattı.

Sporcular, teknelerle organizasyonu takip eden hakemler gözetiminde Akdeniz'in mavi sularında dereceye girmek için kulaç attı. Aileler de sporculara kıyı şeridinden destek verdi.

Kısa parkuru, kadınlarda Fatma Nisa Arıcı, erkeklerde Cem Yaşar birincilikle tamamladı. Uzun parkuru, kadınlarda Ada Liza Çelik, erkeklerde Eren Yarar ilk sırada bitirdi.

[Fotoğraf: AA]

Mersin'in eşsiz bir kıyı şeridine ev sahipliğini yaptığını anlatan Seçer, organizasyonun kentin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Seçer, organizasyonu ilerleyen yıllarda uluslararası boyuta taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]

Kötü hava nedeniyle 11 sporcu su kızağıyla karaya çıkarıldı

Organizasyonun uzun parkur etabı sırasında denizdeki 11 sporcu, hava muhalefeti nedeniyle görevli hakemlerin kararıyla "jet ski" olarak bilinen su kızağıyla bulundukları yerden alındı. Karaya çıkarılan sporcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Organizasyon kapsamında, el emeği ürünler ile yöresel lezzetlerin satışa sunulduğu Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi Sahili'nde yer alan fuar alanındaki stantlar, rüzgar nedeniyle kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Törenin yapılacağı platform da şiddetli rüzgar nedeniyle Soli Pompeipolis Parkı'nın içerisine taşındı.

Burada düzenlenen törenle, dereceye giren sporculara madalya ve para ödülü verildi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.

[Fotoğraf: AA]