Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetti.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 15. dakikada Yann Karamoh kaydetti.

Öte yandan Altay'ın 56. dakikada bulduğu gol ile 60. dakikada kazandığı penaltı VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Süper Lig'de beşinci galibiyetini alan VavaCars Fatih Karagümrük haftayı 17 puanla kapattı.

Ligde dördüncü yenilgisini alan Altay 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de en son 1962-1963 sezonunda karşılaşan iki takımdan Altay, 9 Süper Lig maçında rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 7. dakikasında Kappel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Pinares'in sert şutunda kaleci Viviano yerinde bir müdahaleyle topu kornere uzaklaştırdı.

12. dakikada Naderi'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Ahmed Rayan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

GOL - 15. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Zukanovic'in kendi yarı sahasından attığı uzun topa sol kanatta hareketlenen Karamoh, Cebrail Karayel'i geçtikten sonra ceza alanına girip, kaleci Lis'i de geçti. Karamoh, çizgideki Murat Akça'ya rağmen yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 önde bitirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 51. dakikasında sol kanattan Zukanovic'in yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Ahmed Musa'nın vuruşunda, kaleci Lis topu uzaklaştırdı.

GOL İPTAL - 56. dakikada Altay'ın Bamba ile filelere gönderdiği top, oyuncunun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle gol olarak geçerlilik kazanmadı.

PENALTI İPTAL - 60. dakikada ceza sahası içinde Altay'dan Cebrail'in Karamoh'un müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonda ofsayt olduğunu tespit eden hakem Suat Arslanboğa, penaltı kararını iptal etti.

90+1. dakikada Cebrail'in verdiği pasa hareketlenen Kappel'in sağ çapraz pozisyonda ceza sahasına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma, VavaCars Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, Murat Akça (Dk. 52 İbrahim Öztürk), Naderi, Kappel, Poko, Ceyhun Gülselam (Dk. 72 Zeki Yıldırım), Bamba, Pinares (Dk. 72 Thaciano), Ahmed Rayan (Dk. 46 Paixao)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 64 Balkovec), Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Ahmed Musa (Dk. 64 Borini), Jimmy Durmaz (Dk. 72 Tunay Torun), Biglia, Bertolacci (Dk. 72 Erhun Aksel Öztümer), Karamoh (Dk. 81 Kerim Frei), Pesic

Gol: Dk. 15 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 49 Cebrail Karayel, Dk. 87 Zeki Yıldırım, Dk. 90+5 Paixao (Altay), Dk. 62 Caner Erkin, Dk. 73 Karamoh, Dk. 80 Balkovec (VavaCars Fatih Karagümrük)

Mustafa Denizli: Kkötü yorumu olan bir hakemle bugün bizim adımıza kazanmak zordu

Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, her sonucun çıkabileceği bir 90 dakikanın geride kaldığını söyledi.

Denizli, rakiplerinin ligin iyi ekiplerinden biri olduğunu ifade etti.

"Oyunun geneline baktığımızda maçı kazanabilecek pozisyonları fazlasıyla ürettik. Belki maçta atabilecek en fazla şutu kaleye atmayı denedik, bunlarda fazla isabet sağlayamadık. Final paslarında keza öyle. Telafi edilmesi mümkün olan 3 puan kaybettik. Kazanmak bütün hedefimizdi. Ligde ciddi bir kopmaya neden olacak bir puana ulaşacaktık ama olmadı."

Denizli, takım olarak her zaman düşüncelerinin kendilerini geliştirmek ve takımı üst sıralarda tutmak olduğunu ancak bunu bugün gerçekleştiremediklerini belirtti.

"Hakemin de yorumları bunun üzerinde çok etkili oldu. Hakem tarafından ihraç edilmedim, bugün ihraç edilsem normal karşılanırdı. Aynı pozisyonları farklı yorumlayan bir hakem ben son yıllarda belki de teknik direktörlük hayatımda görmedim. Bunu sadece kendi takımım için söylemiyorum. Bu kadar kötü yorumu olan bir hakemle bugün bizim adımıza kazanmak zordu."

Atılay Canel: Puan aldığımız için de mutluyuz

VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı.

Canel, müsabakanın ilk 15 dakikalık bölümünde buldukları ikinci pozisyonu golle sonuçlandırdıklarını kaydetti.

"İlk yarı iyi top oynadık. İkinci yarı Altay'ın üstünlüğüyle geçmesine rağmen oyun felsefemizden kopmadık. Buraya gelirken puan almayı hedeflemiştik, puan aldığımız için de mutluyuz."