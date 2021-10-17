5 yıl önce lisedeyken boksla tanışan 20 yaşındaki Arga, bu sporda henüz yeni olmasına rağmen ilk yılında yıldız kadınlarda Türkiye şampiyonu ve aynı kategoride Avrupa 3'üncüsü oldu.

Boksta 3 Türkiye şampiyonluğu ile 3 Avrupa üçüncülüğü bulunan ve milli takıma seçilen Arga, aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanmayı hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

"Iğdır'dan dünya şampiyonasına giden ilk ve tek kadın boksörüm"

Milli sporcu Gülcan Arga, lise yıllarında beden eğitimi öğretmenin sayesinde boksa başladığını söyledi.

Arga, yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın ardından Türkiye şampiyonu olduğunu hatırlattı.

"3 Türkiye şampiyonluğum, 3 Avrupa üçüncülüğüm var. Iğdır'dan büyük kadınlar boks müsabakalarında şampiyon olan ve dünya şampiyonasına giden ilk ve tek kadın boksörüm. Hedefim dünya şampiyonasında, Avrupa ve olimpiyat müsabakalarında İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı dalgalandırmak."

[Fotoğraf: AA]

Boks Antrenörü Burhan Özen ise Gülcan'ın boks dalında kız çocukları için güzel bir örnek olduğunu anlattı. Özen, Gülcan'ın çok yetenekli bir sporcu olduğunu dile getirdi.

"Gülcan'la 2016 yılında arkadaşım olan beden eğitimi hocası vasıtasıyla, yönlendirmesiyle boksa başladık. 2016 yılından bu yana birçok şampiyonluğu ve Avrupa'da dereceleri var. Hedefimiz olimpiyatlar ve dünya şampiyonluğu. Burada bizi en çok mutlu eden şey kız çocuğu birisinin bu seviyelere gelmesidir."