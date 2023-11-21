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Spor
İHA 21.11.2023 13:15

Menemen FK’da Yılmaz Vural farkı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı 3 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan elde etti.

Menemen FK’da Yılmaz Vural farkı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezona şampiyonluk parolasıyla Teknik Direktör Cenk Laleci yönetiminde başlayan Menemen FK, ilk 10 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 42 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Daha sonra takımın başına Yılmaz Vural’ı getiren sarı-lacivertli yönetim, istediği sonuçları elde etmeye başladı.

Menemen FK’da Yılmaz Vural farkı

70 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, Menemen FK’nın başında 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 puan topladı.

Yılmaz Vural’dan önce 12. sıraya kadar gerileyen Menemen FK, Vural sonrası 4 sıra birden yükselip 19 puanla 8. basamağa yerleşti.

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