Atıcılıkta milli sporcular Dünya Kupası'nda yarıştı

Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Doha kentindeki kupaya sporcular, yıl boyunca Dünya kupalarındaki başarılarına göre davetle katıldı.

Türkiye'yi 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde temsil eden İsmail Keleş, 585 puanla 4'üncü sırada yer alarak bugün yapılacak final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Milli sporcu Yusuf Dikeç ise aynı müsabakada 578 puanla 12'nci oldu.

Türkiye'yi 10 metre havalı tabanca kategorisinde Yusuf Dikeç ve İsmail Keleş, trap kategorisinde Oğuzhan Tüzün ve Safiye Temizdemir'in temsil ettiği organizasyon, 26 Kasım Pazar günü sona erecek.