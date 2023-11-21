Kylian Mbappe durdurulamıyor

Paris Saint Germain ve Fransa’nın golcüsü üst düzey performansını milli takıma da taşırken, adını futbol tarihine yazdırmaya devam ediyor. Attığı gollerle büyük başarılara imza atan Mbappe, futbol tarihine geçen yıldızları da bir bir geride bırakıyor.

Fransa Milli Takımı’nın en önemli yıldızı olan Kylian Mbappe, ülkesinin Cebelitarık engelini 14-0’lık tarihi farkla geçtiği karşılaşmada attığı üç golle profesyonel futbolculuk kariyerinde 300 gole ulaşmayı başardı.

Bu sezon çıktığı 15 maçta 15 gol kaydeden 24 yaşındaki Mbappe, Ronaldo, Messi ve Neymar'ı geride bırakmayı başardı.

300 gole yaş olarak bakıldığında Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar'dan önce ulaşan Mbappe, bunu henüz 25 yaşına girmeden başardı. Fransız yıldız, şu anda 231 golü bulunan Erling Haaland’ın da önünde yer alıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

300 gol barajına Neymar ve Messi’nin 25, Ronaldo’nun ise 27 yaşında ulaştığı düşünüldüğünde, 24 yaşındaki yıldızın kariyeri sona erdiğinde bu üç ismi de geride bırakma ihtimali oldukça kuvvetli.

Messi'nin sekizinci kez dünyanın en iyi oyuncusu seçildiği son Ballon d'Or sıralamasında üçüncü olan Mbappe, formuyla ödülü gelecek sezon istediğinin de sinyallerini verdi.

Fransız yıldız, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla tüm kulvarlarda 43 maçta 41 gol kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Fransa ile Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda da altın ayakkabıyı kazanmayı başardı.

Paris Saint Germain'de çalkantılı bir sezon geçiren yıldız oyuncunun gelecek yaz kulübüyle olan sözleşmesi sona eriyor. Kylian Mbappe'nin adı başta Real Madrid ve Bayern Münih olmak üzere, Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor.