Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 21.11.2023 12:05

Milli ara Beşiktaş'a yarada

Milli maçlar için lige verilen ara Beşiktaş'a iyi geldi. Siyah beyazlılarda, sakatlığı bulunan birçok ismin tedavisi tamamlandı.

Milli ara Beşiktaş'a yarada
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılara lige verilen ara iyi geldi.

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan birçok futbolcu Samsun deplasmanına yetişecek. Siyah beyazlılar, Rams Başakşehir maçına 2 santrforundan yoksun çıkmıştı.

Cenk Tosun ve Aboubakar’ın tedavileri milli arada tamamlandı. 2 tecrübeli oyuncunun da Yılport Samsunspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Sezon başından bu yana savunmada sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Samsun deplasmanına stoper konusunda sorunsuz çıkacak.

Siyah beyazlılarda Eric Bailly, Daniel Amartey ve Omar Colley sakatlık sürecini geride bıraktı. 3 futbolcu da maç kadrosunda olacak.

RAMS Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ghezzal’ın ise tedavisi devam ediyor. Cezayirli futbolcu, Yılport Samsunspor'a karşı görev yapması zor görünüyor.

ETİKETLER
Beşiktaş
Sıradaki Haber
Galatasaray sağlık ekibi Mauro Icardi ile yakından ilgileniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:14
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete tek zam sinyali
13:04
Ankara'da 147 parça tarihi eser ele geçirildi
13:15
Lübnan: İsrail saldırısında 2'si gazeteci 3 kişi yaşamını yitirdi
13:00
Trenlerde öğretmenlere özel indirim
12:53
Bolca avlanan hamsinin tezgahlarındaki fiyatı düştü
12:49
Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı
İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamları İstanbul'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamları İstanbul'da protesto edildi
FOTO FOKUS
Çocuklar Endonezya Hastanesi'nin zeminlerini dolduruyor
Çocuklar Endonezya Hastanesi'nin zeminlerini dolduruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ