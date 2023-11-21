Milli ara Beşiktaş'a yarada

Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılara lige verilen ara iyi geldi.

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan birçok futbolcu Samsun deplasmanına yetişecek. Siyah beyazlılar, Rams Başakşehir maçına 2 santrforundan yoksun çıkmıştı.

Cenk Tosun ve Aboubakar’ın tedavileri milli arada tamamlandı. 2 tecrübeli oyuncunun da Yılport Samsunspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Sezon başından bu yana savunmada sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Samsun deplasmanına stoper konusunda sorunsuz çıkacak.

Siyah beyazlılarda Eric Bailly, Daniel Amartey ve Omar Colley sakatlık sürecini geride bıraktı. 3 futbolcu da maç kadrosunda olacak.

RAMS Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ghezzal’ın ise tedavisi devam ediyor. Cezayirli futbolcu, Yılport Samsunspor'a karşı görev yapması zor görünüyor.