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Spor
AA 21.11.2023 11:55

Tekerlekli sandalyedeki milli sporcu azmiyle beden eğitimi öğretmeni oldu

Adana'da para masa tenisindeki başarısıyla milli takıma yükselen 24 yaşındaki bedensel engelli Berat İnce, öğrenci yetiştirme hayalini gerçekleştirmek için girdiği sınavı kazanıp Milli Eğitim Bakanlığına beden eğitimi öğretmeni olarak atandı.

Tekerlekli sandalyedeki milli sporcu azmiyle beden eğitimi öğretmeni oldu
[Fotograf: AA]

Annesinin yönlendirmesiyle 11 yaşında masa tenisine başlayan doğuştan bedensel engelli İnce, ulusal müsabakalarda madalyalar kazandı.

Türkiye şampiyonalarındaki performansıyla Para Masa Tenisi Milli Takımı'na seçilen İnce, öğretmenlik hayalinden de vazgeçmedi.

Genç sporcu, Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde lisans eğitimi ve formasyonu tamamlayıp Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girdi.

Sınavdaki başarısıyla nisanda Milli Eğitim Bakanlığına beden eğitimi öğretmeni olarak atanan İnce, Seyhan ilçesindeki Yavuz Selim Ortaokulunda göreve başladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Öğrencilerimle ağabey kardeş gibiyiz"

Berat İnce, okula babasının yardımıyla tekerlekli sandalyesiyle gittiğini söyledi. İnce, öğrencileriyle kısa zamanda kaynaştığını belirtti.

"Öğrencilerle aramızda samimiyet oluştu. Öğretmen ve öğrenci ilişkisinden çok ağabey kardeş gibiyiz. Ben onları sevdim, onlar da beni sevdi."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İnce, bedensel engeline rağmen pes etmediğini vurguladı.

"Engelim nedeniyle birçok zorluk yaşadım. İnsanların karamsar bakışları nedeniyle üzüntü duyduğum anlar oldu ama kendimi motive etmeye çalıştım. Ailem destek oldu. 'Kendimi nasıl ispatlayabilirim, insanların bana bakışını nasıl değiştirebilirim?' diye sporculuk ve öğretmenlikte hedefler belirledim. Çok şükür karşılığını aldım."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Koyduğum hedeflerin oluşturduğu karakterden güç aldım"

Mesleğini sevdiğini dile getiren İnce, yeni sporcular yetiştirmek istediğini anlattı. İnce, azmiyle çocuklara örnek olmak istediğini ifade etti.

"Koyduğum hedeflerin oluşturduğu karakterden güç aldım. Öğrencilerime de bu karakterimi yansıtmaya çalışıyorum."

Masa tenisine devam ettiğini belirten İnce, sporda uluslararası başarılar elde etmeyi amaçladığını kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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