Ertuğrul Sağlam: Rıza Çalımbay Beşiktaşlılığın gereğini yapmıştır

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, takımın ligdeki gidişatı, hedefleri, transfer süreci, Türk futbolunun gidişatı ve Rıza Çalımbay’ın Beşiktaş teknik direktörlüğüne gelişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlam, ilk olarak Trendyol 1. Lig'de geride kalan 12 haftadaki gidişatlarını değerlendirdi.

"Hedefimiz Süper Lig olduğuna göre şu anda geldiğimiz nokta, sezon sonunda puan cetvelinde olduğumuz nokta. Bundan dolayı memnunuz, mutluyuz. Bu noktaya nasıl geldiğimizi de irdelemek lazım. Kocaelispor, neredeyse 15 yıla varan bir hasret içerisinde. Bu dönem içerisinde de arada sadece 2 sene önce yalnızca 1 sezon 1. Lig’de kalmış ve küme düşmüş bir takım. Dolayısıyla şunu dersek yanlış söylemiş olmayız; biz Trendyol 1. Lig’in yeni takımlarından bir tanesiyiz. Yeni bir takım olmamız sebebiyle bizi Süper Lig’e çıkaracak kadroyu kısa bir süre içerisinde oluşturmamız gerekiyordu. Çok kolay bir iş değil. Buradaki en önemli dezavantaj, ekonomik durumumuz. Böyle bir kadroyu oluşturabilmek için elinizde ciddi bir ekonomik gücün olması gerekiyordu. Bu noktada belediye başkanımız, valimiz ve sponsorlarımız bize çok destek oldu. Aslında Süper Lig için bir kadro oluşturduk da diyebiliriz. Bizim gibi bir üst lige çıkmak için kadro oluşturan birçok takım var. Eyüpspor’u bir kenara koyduğumuz zaman Bodrum’un, Bandırma’nın, Göztepe’nin, Sakaryaspor’un, Çorum FK’nın da Süper Lig hedefiyle bir kadro kurup, ona göre bir organizasyon ve yapılanma içerisinde olduklarını görüyoruz. Böyle bir yoğunluk içerisinde ligin 2. sırasında olmak gerçekten bizim için büyük bir başarı diyebilirim."

"Şu anda odağımız ve konsantrasyonumuz transfer değil"

54 yaşındaki teknik adam, devre arasında mutlaka takviyeler yapacaklarını fakat öncelikli hedefin önlerindeki 5 maçta 15 puan toplamak olduğunu söyledi.

"Bizim 5 daha maçımız var. 5 tane daha çok önemli karşılaşma oynayacağız ve bu maçları elimizdeki futbolcularımızla oynayacağız. Biz tabii ki devre arasında takviye yapacağız. Fakat şu anda bizim odağımız ve konsantrasyonumuz transfer değil. En öncelikli düşündüğümüz nokta, oynayacağımız Giresun maçı. 5 maçta 15 puanı nasıl toplarız, devre arasında şu anki konumumuzu koruyarak nasıl girebiliriz, bunun arayışı ve mücadelesi içerisindeyiz. Kocaelispor’u sevenler, bizi destekleyenler hiç merak etmesinler mutlaka daha iyi bir kadro oluşturma adına çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu takviyeler de yapılacaktır. Fakat dediğim gibi, şu bölgeydi, bu bölgeydi demeden Giresun maçından nasıl 3 puan alacağımızın arayışı içerisindeyiz."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

"Şehir kulüplerinin daha avantajlı olması gerekir fakat diğer takımlar da gökten inmediler"

Deneyimli çalıştırıcı, camiası ve çok seyircisi olan potansiyelli şehir kulüpleri yerine daha az seyircili çok sayıda İstanbul takımının Süper Lig'de olmasını nasıl değerlendirdiği sorusuna yanıt verdi.

"Potansiyelli kulüplerin neden bu durumda olduğunu irdelemek lazım. Bu tarz kulüplerin aslında diğer kulüplere göre çok daha avantajlı olmaları gerekir. Fakat diğer takımlar da gökten inmediler. Bir mücadelenin içerisinde başarı elde ederek geldiler. Pendik, Ümraniye, Başakşehir, Karagümrük gibi kulüpler aynı mücadelenin içinde potansiyelli dediğimiz kulüplerin önüne geçerek bir başarı oluşturmuşlar. Dolayısıyla bu kulüplere ‘Siz niye buraya geldiniz, niye bu mücadeleyi ediyorsunuz?’ diye bir yaklaşımda bulunmak bence emeğe saygısızlık olur. O yüzden bunu düşüneceğimize camiası, taraftar gücü olan kulüplerin neden orada olamadığına dair gerçekleri ortaya koymak lazım. Bu yüzden bence Kocaelispor, Bursaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Adanaspor gibi Türk futbolunda geçmişte renk katmış köklü camiaların aynı seviyeye nasıl çıkabileceklerine dair neler yapılabileceğine dair bir organizasyonu ortaya koymak lazım. Dolayısıyla sadece camia olduğu için, taraftarı fazla olduğu için bir takımın Süper Lig’de olmasını kimse kabul etmez. Tabii ki şunu net bir şekilde söyleyebilirim; futbol taraftarla güzel, coşkulu ortamda daha güzel oynanıyor. Bu gerçekleri de göz önünde bulundurduğumuz zaman Kocaeli, Bursa, Sakarya, Göztepe, Samsun gibi kulüplerin Süper Lig’de olmaları çok daha farklı kazanımlar getirecektir."

"Eski futbolcu kardeşlerimizin ligde olması Türk futboluna değer katacaktır"

Ertuğrul Sağlam, önemli futbol kariyerlerinin ardından genç yaşta teknik direktörlük yapan genç teknik direktörlerle ilgili düşüncelerini de aktadı.

"Son dönemde hem Süper Lig’de hem 1. Lig’de hem de alt liglerde genç antrenörlerimiz çok sık görev almaya başladı. Bu gibi futbol geçmişlerine baktığımız zaman çok ciddi kariyerlere sahip arkadaşlarımızın hem teknik hem akademik anlamda kendilerini geliştirip Türk futboluna hizmet vermeleri çok önemli bir olay. Sakaryaspor’da Tuncay Hoca (Şanlı) var, Eyüpspor’da Arda Hoca (Turan) var, Bandırma’da geçmişte beraber oynadığımız Taner Taşkın var. Eski futbolcu kardeşlerimizin ligde olması mutlaka Türk futboluna bir değer katacaktır. Dileğimiz, bu kardeşlerimizin işlerini iyi bir şekilde devam ettirip başarılı olmaları. Bizler de onlara doğru örnek, rol model olarak bir katkı sağlayabilirsek o da bizim için farklı bir mutluluk olacaktır."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

"Galatasaray ve Fenerbahçe, diğer takımlardan önde görünüyor"

Sağlam, Süper Lig yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe’yi bir adım önde görse de alt grubun da şampiyonluk yarışından kopmadığını söyledi.

"Hem kadro kalitesi ve zenginliği açısından hem de içlerinde bulunduğu genel motivasyon unsurlarıyla Galatasaray ve Fenerbahçe biraz öne çıktılar. 2-3 hafta öncesine kadar hiç puan kaybetmeyeceklerine dair bir yaklaşım vardı. İki takımın kendi arasında oynayacakları maçların şampiyonluğu belirleyeceğine dair söylemler vardı. Onun öyle olmadığını son 2 haftada gördük. Futbol çok enteresan bir oyun, dolayısıyla bu enteresan yapının içerisinde de her an puan kayıpları yaşanabiliyor. O yüzden alttaki grubun da işi bırakmadığı takdirde makası kapatabileceğini düşünüyorum. Trabzonspor ve Beşiktaş da şampiyonluk yarışının içerisine girebilir. Futbol bu yüzden çok ilgi çekip enteresan bir hale gelebiliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, diğer takımlardan daha önde görünüyorlar kadro kalitesi ve zenginliği açısından. Bu, çok hoş bir durum değil bence. Futboldaki rekabet ortamının ve ilginin daha üst seviyeye çıkması açısından yarışın 5-6 takım içerisinde geçmesi rekabet ortamını artıracak ve kalite olarak dönecektir. Trabzonspor, Abdullah Hoca ile beraber bir ivme kazandı. Beşiktaş da Rıza Çalımbay’ın gelişiyle muhtemelen farklı şekilde olayı değerlendirip bence onlar da ivme kazanacaktır. Ligin bundan sonraki dönemi bence daha keyifli bir şekilde geçecektir."

"Rıza Çalımbay Beşiktaşlılığın gereğini yapmıştır"

Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş’ta başkanlık seçimine kadar Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile anlaşılmasına dair düşüncelerini paylaştı.

"Rıza Hoca (Çalımbay) ile biz beraber oynadık. Bizim kaptanlığımızı yaptı, ağabeyliğimizi de yaptı. Kendisi Türk futbolunda çok önemli başarılara imza atmış çok değerli bir insan ve değerli bir teknik adam. Çok da iyi bir Beşiktaşlı. Ona böyle bir durumda teklif yapıldığı zaman o ne süreyle ne de maddiyatla alakalı muhtemelen hiçbir şart ortaya koymamıştır. Beşiktaşlılığın gereğini yapmıştır. Sonrası zaten camianın, gelen başkanın ve olayın muhataplarının değerlendireceği bir durumdur. Orasını hep beraber göreceğiz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"İstikrarsızlığın önüne geçersek birçok sıkıntıyı da ortadan kaldırırız"

Sağlam, A Milli Futbol Takımı'nın başına İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın gelişiyle ilgili yorumlarını dile getirdi.

"Montella, Türk futbolunda daha önce görev yapmış, Adana Demirspor’da görev yapmış, Türk futbolunu iyi kötü bilen bir teknik adam. İyi de bir başlangıç oldu Montella ile birlikte. Hepimizin arzuladığı Avrupa Şampiyonası için gerekli puanlar alındı ve önemli bir başarı elde edildi. Filmi geriye sarıyorum, Kuntz’un geldiği dönemde de benzer bir çıkış yaşanmıştı. Bizim farklı değerlendirmemiz gereken nokta, Türk futbolunda değerlendirme anlayışının ve kültürünün yeniden ele alınmasıyla alakalı. Bir teknik adamı getiriyoruz, iyi bir başlangıç yapılıyor ama 2 maç kötü giderse orada bizim nasıl tepki verdiğimiz, bugün söylediklerimiz ve ortaya koyduğumuz methiyelerin tam tersine farklı bir söylemde bulunacak mıyız bulunmayacak mıyız? Yoksa teknik adamın arkasında durup futbolda devamlılığın ve istikrarın başarıyı getiren en önemli faktör olduğunu düşünerek Montella’ya desteğimiz devam edecek mi? Bunu bence iyi düşünmek ve değerlendirmek lazım. Yoksa Türk futbolunun bence hem başkanlar ve yöneticiler düzeyinde hem teknik adamlar üzerinde hem de futbolcular düzeyindeki en önemli eksiği ve geçmişte yapılan en büyük hata devamsızlık ile istikrarsızlık. Bunun önüne geçersek birçok sıkıntıyı da ortadan kaldırırız"

"Hakemlerimizin işlerini daha rahat yapabilmeleri açısından üzerlerindeki baskıyı almamız gerekiyor"

Sağlam, son olarak Türk futbolunda kaos ve kargaşa ortamı olduğunu da belirtti.

"Türk futbolunun son dönemde çok ciddi anlamda bir kaos ve kargaşa içerisinde olduğunu görüyoruz. Türk futbolunun marka değerini tekrar yukarıya çıkarmak istiyorsak futbolun içindeki paydaşların birbirine saygı, birbirinin emeğini göz ardı etmemek gibi çok önemli noktalarda birleşmesi gerekiyor. Özellikle hakemlerimizin rahat bırakılması ve onların işlerini daha rahat yapabilmeleri açısından da üzerlerindeki baskıyı almamız gerekiyor. Yoksa iş ciddi anlamda bir çıkmaza giriyor. Herkes birbirine, birbirinin emeğine saygı göstermeli."