Bahçeşehir Koleji Avrupa'da ikinci tur için sahaya çıkacak

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Dört takımın mücadele ettiği D Grubu'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan Bahçeşehir Koleji, son haftaya averajla lider girdi.

Oynadığı müsabakaların 1'ini kazanan ve 4'ünden mağlup ayrılan KK Mornar-Barsko zlato ise son sırada bulunuyor.

Grupta 4 galibiyet elde eden ERA Nymburk (Çekya) ikinci, 1 kez kazanabilen Sabah (Azerbaycan) ise üçüncü basamakta yer alıyor.

Bahçeşehir Koleji, grubu lider tamamlaması halinde ikinci tura yükselecek. Organizasyonda en iyi 6 grup ikincisi de adlarını ikinci tura yazdıracak.