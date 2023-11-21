Türkiye'de binicilik ilk kez "akademik yönleri" ile ele alınacak

"1. Akademik Çalıştay Buluşması" 25 Kasım Cumartesi günü Kocaeli'de düzenlenecek. Çalıştayda, atçılık ve antrenörlük eğitimi veren üniversitelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı yönetmelik ve mevzuatlarına dahil edilmesi hususları değerlendirilecek.

Üniversitelerde ortak binicilik eğitim müfredatının Türkiye Binicilik Federasyonuyla akredite edilmesi konusunun da işleneceği çalıştayda, üniversitelerin atçılık programı öğrencileri ve öğretim üyelerinin bilimsel gelişimlerini sağlamak amacıyla öneriler sunulacak.

Çalıştayda, Türkiye Binicilik Federasyonu ile yapılan işbirliği çerçevesinde tüm akademik birimlerin katkı ve önerileri de sorulacak.

[Fotoğraf: AA arşiv / Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer]

Tuncer: Akademisyenlerin görüşleri bizim için çok değerli

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Kocaeli'de düzenlenecek çalıştay için heyecanlı olduklarını söyledi.

Tuncer, çalıştayda biniciliğin akademik yönleriyle ele alınacağını belirtti.

"Türkiye'de ilk kez akademisyenler, biniciliği konuşacak. Bu çalıştayda akademiyle biniciliği buluşturacağız. Akademisyenlerin görüşleri bizim için çok değerli. Biniciliği daha çok geliştirmek, başarıları artırmak için bu tarz çalıştayları önemsiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."

İki gün sürecek çalıştayda birçok akademisyenin belirli başlıklar altında konuşma yapacağını vurgulayan Tuncer, programın sonunda alınacak kararların raporlanacağı ve bunun yol haritası olacağını da sözlerine ekledi.