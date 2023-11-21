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Spor
TRT SPOR 21.11.2023 12:00

Galatasaray sağlık ekibi Mauro Icardi ile yakından ilgileniyor

Galatasaray'da, sağlık ekibi Mauro Icardi ile yakından ilgileniyor. Arjantinli golcünün, milli ara dönüşü sakatlığını atlatmış olarak sahada yer alması hedefleniyor.

Galatasaray sağlık ekibi Mauro Icardi ile yakından ilgileniyor
[Fotoğraf: AA arşiv]

Lige verilen milli ara, Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığını atlatması için değerlendiriliyor.

Arjantinli oyuncu, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlık yaşamıştı. Topuğuna darbe alan Icardi, derbi sonrasındaki 5 mücadeleye iğneyle çıktı.

30 yaşındaki futbolcu, bu süreçte ligde Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor'a karşı mücadele etti. Tecrübeli futbolcu, üç karşılaşmada 1 asist üretti.

Mauro Icardi sakatlığı sonrası, Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih'e karşı 2 maçta forma giydi. Arjantinli golcü, Alman ekibine karşı da iğneyle oynadı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray sağlık ekibi, Mauro Icardi ile özel olarak ilgileniyor. 30 yaşındaki futbolcunun, milli takım arası sonrası yeniden form yakalaması hedefleniyor.

Sahada olmak için istekli olan Icardi, maç kaçırmak istemiyor.

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