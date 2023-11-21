Suudi Ligi'nde yıldızların ücreti için kulüpler ücret ödemedi

Dünyaca ünlü yıldızlar Suudi Arabistan’a transfer olsa da Suudi kulüplerinin kasasından bu transferler için tek kuruş bile çıkmadı.

Avrupa futbolunun birçok birinci sınıf yıldızının Körfez ülkesine transfer süreci Cristiano Ronaldo’nun Manchester United’dan ayrıldıktan sonra Al-Nassr’a katılmasıyla başladı.

Dünya futbolundaki en büyük kontrat sonrasında yıllık 221 milyon dolar karşılığında Suudi Arabistan’ın yolunu tutan Ronaldo, birçok büyük yıldıza bu ülkenin kapılarını açan isim oldu.

Bunun nedeni, Suudi Pro Ligi organizatörlerinin Ronaldo'nun transferinden önce bir transfer programı uygulamaya koymuş olmaları.

Yıldızların ücreti transfer programından karşılandı

Suudi Profesyonel Ligi yönetim kurulu başkan yardımcısı Saad Al-Laziz, yaptığı açıklamada bunun nasıl işlediğini ve neden Suudi ekiplerinin cebinden para çıkmadığını açıkladı.

"Al-Nassr Ronaldo'yu kadrosuna katmak için herhangi bir ödeme yapmadı. Ronaldo'yu kadrosuna katan ve ona maaşını ödeyen Suudi Ligi’ndeki transfer programıdır."

Suudi Profesyonel Ligi yönetim kurulu başkan yardımcısı, "Aynı şey Neymar'ın Al-Hilal'e, Jota'nın Ittihad'a ve Brozovic ile Otavio'nun Al-Nassr'a transferinde de yaşandı” şeklinde konuştu.

Salah için fedakarlıktan kaçılmayacak

Önümüzdeki transfer dönemlerinde de birçok ünlü futbolcunun Orta Doğu’ya adım atması bekleniyor. Suudi kulüpleri açısında sıradaki hedef Liverpool’un yıldızı Muhamed Salah olarak öne çıkıyor.

Salah’ı 2034 Dünya Kupası’na ev sahipliği sürecinde önemli bir ikon olarak gören Suudilerin, bu transfer için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı tahmin ediliyor.

Liverpool tarihinde Avrupa Kupaları'nda en çok gol atan oyuncu olan Salah'ın ise kariyeriyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyor.