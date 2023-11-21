Parçalı Bulutlu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.11.2023 13:10

Otomobil sporlarında hafta sonu 3 organizasyon yapılacak

Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın son ayağı Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi İstanbul'da, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın son yarışı Kocaeli'de, Türkiye Baja Şampiyonası'nın üçüncü etabı da Düzce'de gerçekleştirilecek.

Otomobil sporlarında hafta sonu 3 organizasyon yapılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın son yarışı Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi, Klasik Otomobil Kulübü tarafından ICRYPEX katkılarıyla 24-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

100. Yıl Cumhuriyet Rallisi, 24 Kasım Cuma günü Çırağan Palace Kempinski'de ekiplerin Cumhuriyetin 100. yılını bir kez daha kutlamasıyla başlayacak. 26 Kasım Pazar günü sona erecek yarışlar ile Türkiye şampiyonası genel klasman ve kategori birincileri de belirlenmiş olacak.

Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezon Kocaeli'de tamamlanacak

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun son yarışı, Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü (OSKK) tarafından hafta sonu TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

Organizasyonda, 25 Kasım Cumartesi günü sıralama turlarının ardından tüm kategorilerde ilk yarışlar, 26 Kasım Pazar günü ise ikinci ve üçüncü yarışlar koşulacak.

Türkiye Baja Şampiyonası'nın üçüncü yarışı Düzce'de

2023 Türkiye Baja Şampiyonası üçüncü etabı Baja Prusias da hafta sonu Düzce Offroad Spor Kulübü (DOSOD) tarafından gerçekleştirilecek.

Organizasyon, 24 Kasım Cuma günü saat 15.00'te Düzce Valiliği önünde seremoni ile başlayacak.

ICRYPEX, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarışta sporcular, 25 Kasım Cumartesi günü Akçakoca Bey etabını iki kez geçecek. Organizasyon ekiplerin 26 Kasım Pazar günü Konuralp Bey etabını iki kez geçmesinin ardından ödül töreniyle sona erecek.

Sıradaki Haber
Atıcılıkta milli sporcular Dünya Kupası'nda yarıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldı
14:25
ABD'de süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
14:28
İddianame kabul edildi: Ogün Samast'ın 12 yıla kadar hapsi isteniyor
14:20
Kayıp mürettebatın son mesajı ''Hakkınızı helal edin, batıyoruz'' oldu
14:46
Selçuk Bayraktar: Kendi sınıfında en iyi SİHA'ları geliştirmeyi başardık
13:58
5 puanlık prim indirimden 7,5 milyon kişi yararlandı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor
FOTO FOKUS
Filistinli Esirlerin Sözcüsü: 7 Ekim sonrası 2 bin 920 kişi tutuklandı
Filistinli Esirlerin Sözcüsü: 7 Ekim sonrası 2 bin 920 kişi tutuklandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ