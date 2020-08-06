Haber Giriş: Kaynak: DHA
Max Kruse Union Berlin ile anlaştı
Fenerbahçe'den ayrılan Alman yıldız Max Kruse'nin yeni takımı FC Union Berlin oldu.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Max Kruse'yi transfer ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Kruse, Union Berlin tarafından kendisine iletilen teklifi kabul etti.
"Çok mutluyum"
Kruse, yeniden Bundesliga'ya döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
"Union Berlin gibi son yıllarda büyük bir gelişme kaydeden iyi bir kulübe geldiğim için mutluyum. Kulübün beni ikna etmesi ve benim için mücadele etmesi çok önemliydi. Yöneticiler ile yaptığım görüşme sırasında kendimi çok rahat hissettim ve bu yüzden Union Berlin'i seçtim."
32 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 7 Ağustos Cuma günü resmi sözleşmeye imza atacak.
Etiketler: Max Kruse Union Berlin BundesligaSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 19:03
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