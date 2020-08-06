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Gaziantep FK Enver Cenk Şahin'i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Enver Cenk Şahin'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son olarak HeS Kablo Kayserispor forması giyen Cenk Enver Şahin ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.
Açıklamada, Enver Cenk'e kırmızı-siyahlı formayla başarılar dilendi.
TRANSFER | CENK ENVER ŞAHİN GAZİANTEP'TE!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 6, 2020
https://t.co/XGRVWXZxk4 pic.twitter.com/r69Gflyo1W
Etiketler: Gaziantep FK Enver Cenk ŞahinSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 18:45
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