Sarı lacivertli kulüp, Trabzonspor ile sözleşmesi biten Filip Novak'ı da kadrosuna kattı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Ailemize katılan Filip Novak’a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Çek sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon Trabzonsporla 42 maça çıkan Novak, 10 gol kaydetti.

Filip Novak, Fenerbahçe'ye transferinden umutlu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, yeni takımında başarılı olacağına inandığını söyledi.

Sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Novak, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, koronavirüsten dolayı futboldan uzak kaldıkları bir dönem yaşadıklarını belirtti.

"O dönem çok kötüydü. Statlar boştu ama şimdi yeniden Türkiye'de, İstanbul'da top oynayacağım için çok heyecanlı ve mutluyum. Fenerbahçe forması altında çok büyük beklentilerim var. Sadece futbol oynamaya odaklıyım. Futbol oynamayı çok özledim. Topa dokunmayı çok özledim."

Novak, Fenerbahçe'ye transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

"Kulüpsüz geçirdiğim dönem, belirsizlik çok kötüydü. Şimdi her şey belli oldu. Yeni ve büyük bir aileye katıldım. Camiamıza, başkanımız Ali Koç'a, Emre Belözoğlu'na, Selahattin Baki'ye, beni bu sarı-lacivert renklere bağladıkları için teşekkür ediyorum. Sezonun başlaması için gün sayıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tüm taraftara destekleri için çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum."