Novak, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"İlk günden son maça kadar sizin için savaştığımı biliyorsunuz. Ama hayat zorluklardan ibaret ve ben yeni bir macerayı kabul ettim. Umarım anlayışla karşılarsınız. Her şey için teşekkürler"