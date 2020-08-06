Haber Giriş: Kaynak: AA
Filip Novak Trabzonspor'a veda etti
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak, bordo mavili camiaya veda etti.
Novak, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
"İlk günden son maça kadar sizin için savaştığımı biliyorsunuz. Ama hayat zorluklardan ibaret ve ben yeni bir macerayı kabul ettim. Umarım anlayışla karşılarsınız. Her şey için teşekkürler"
Etiketler: Trabzonspor filip novakSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 18:40
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