Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Neslihan Kavas, ilk maçında Çin'den Xiong'la karşılaştı.

Paralimpik oyunlarda 5. kez mücadele eden 34 yaşındaki milli sporcu, ilk seti 11-9 alarak 1-0 öne geçti. Sonraki setleri 4-11, 6-11 ve 5-11 kaybeden Neslihan, Çinli rakibine 3-1 yenildi.

Neslihan, gruptaki ikinci maçını TSİ 14.00'da Brezilyalı Danielle Rauen'le oynayacak.

Nergiz Altıntaş ilk maçını kaybetti

Masa tenisi müsabakalarında Nergis, ilk maçında 2012 Londra'da altın, 2016 Rio'da ise bronz madalyası bulunan 49 yaşındaki Ahlquist'le karşılaştı.

Milli sporcumuz Nergiz Altıntaş, masa tenisi grup maçlarının ilk mücadelesinde Anna-Carin Ahlquist'e 3-1 mağlup oluyor.#Paralimpik pic.twitter.com/X0lOCOJEeM — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 25, 2021

Rakibi karşısında ilk seti 11-1 kaybeden Nergiz, ikinci seti 11-7 alarak maçta durumu 1-1'e getirdi. İsveçli raket, üçüncü seti 11-4, dördüncü seti ise 11-3 alarak, milli sporcu karşısında müsabakayı 3-1 kazandı.

Nergiz, ikinci maçında 26 Ağustos Perşembe günü TSİ 14.00'da Tayland'dan Dararat Asayut'la karşılaşacak.

Hamza Çalışkan Çinli rakibine yenildi

Hamza Çalışkan ise, ilk maçında 2016 Rio'da altın madalya kazanan Cao'yla karşılaştı.

Hamza, Çinli rakibine 11-6, 11-9 ve 11-8'lik setlerle 3-0 yenildi.

Milli sporcu, gruptaki ikinci maçında 26 Ağustos Perşembe günü TSİ 10.40'ta Fransa'dan Nicolas Savant Aira'yla karşılaşacak.