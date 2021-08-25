Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında kadınlar 100 metre sırtüstü S2 kategorisinde Elif İldem, seçmelerde ilk seride yarıştı.

Elif İldem, serisinde 4 sporcu arasında 3.16.84'lük derecesiyle 4. oldu.

Ve temsilcimiz Elif İldem, bu performansıyla adını finale yazdırıyor!



100 metre sırtüstü S2 final mücadelesi saat 11.00'de! https://t.co/LfTuOjnwc9 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 25, 2021

Toplam iki seride 9 sporcunun yer aldığı ve ilk 8'in finale çıktığı seçmede genel sıralamada 8. olan Elif İldem, finalde yarışmaya hak kazandı.

İldem'in yer alacağı final yarışı TSİ 11.40'ta başlayacak.

Koral Berkin Kutlu finale kaldı

Yüzme erkekler 200 metre serbest S5 kategorisinde Koral Berkin Kutlu, seçmelerde ikinci seride yarıştı.

15 yaşındaki milli sporcu kendi serisini 2.46.37'lik dereceyle 3. sırada bitirdi.

Milli yüzücümüz Koral Berkin Kutlu, 200 metre serbest S5 mücadelesinde 2:46.37'lik derecesiyle kendi serisini üçüncü tamamlayarak finale kalmayı başardı!



Tebrikler Koral Berkin! #Paralimpik pic.twitter.com/fCpQq3gHG8 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 25, 2021

Toplam 13 yüzücünün mücadele ettiği ve ilk 8'in final bileti aldığı seçmelerde genel sıralamada 5. olan Koral Berkin, adını finale yazdırdı.

Koral Berkin Kutlu'nun yer alacağı erkekler 200 metre serbest S5 kategorisinin finali TSİ 13.52'de başlayacak.

Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı finalde

Sevilay Öztürk ilk, Sümeyye Boyacı ise ikinci seride seçmelerde mücadele etti.

Milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı, 200 metre serbest S5 mücadelesinde 3:15.75'lik derecesiyle kendi serisini tamamladı.



Sümeyye Boyacı bu performansıyla adını finale yazdırmayı başardı! #Paralimpik pic.twitter.com/BOY0RD6XaT — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 25, 2021

Sevilay Öztürk, serisinde 3.17.30'luk zamanıyla 5 sporcu arasından 4. oldu. Sümeyye Boyacı ise 3.15.75'lik derecesiyle 6 sporcu arasından 4. sırayı elde etti.

Milli yüzücümüz Sevilay Öztürk, 200 metre serbest S5 mücadelesinde 3:17.30'luk derecesiyle kendi serisini tamamladı.#Paralimpik pic.twitter.com/Op6a5baAQw — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 25, 2021

Genel klasmanda 11 sporcu arasında ilk 8'e girmeye başaran milli sporculardan Sümeyye 7'nci, Sevilay ise 8'inci olarak final bileti aldı.

Milli sporcuların yer alacağı final yarışı TSİ 14.08'de başlayacak.