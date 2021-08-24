Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 17:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Olimpiu Morutan Galatasaray'da
Galatasaray, Olimpiu Morutan transferinde mutlu sona ulaştı.
Rumen futbolcu, bu gece saat 23:10’da İstanbul’a gelecek. Sarı kırmızılılar, Morutan ile 5 yıllık anlaşma sağladı.
22 yaşındaki futbolcu için Steaua Bükreş’e taksitlerle yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
Futbola, Universitatea Cluj alt yapısında başlayan Morutan, Temmuz 2018’de Steaua Bükreş’e transfer oldu.
Başkent ekibinde 107 maça çıkan Morutan, 14 kez fileleri havalandırdı, 30 gol pası verdi.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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