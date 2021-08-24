Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarının sonlanmamasından dolayı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na alındı.

Kasımpaşa'ya teşekkür

"Randers ile karşı karşıya geleceğimiz UEFA Avrupa Ligi play-off maçında bize ev sahipliği yapacak olan Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nı kulübümüze tahsis eden, Kasımpaşa Kulübü Başkanı Sayın Turgay Ciner ve kulüp yönetimine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Galatasaray'dan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne stat teşekkürü

Galatasaray Kulübü, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne Başakşehir Fatih Terim Stadı'nı 2 maçlığına kullanımlarına sundukları için teşekkür etti.

"Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nın zemin çalışmaları sürecinde kendimizi evimizde hissettiren, 28 Temmuz'daki Galatasaray-PSV Eindhoven ve 5 Ağustos'taki Galatasaray-St. Johnstone maçlarımızı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynamamızı sağlayan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve kulüp yönetimine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."