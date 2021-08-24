Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2013-2016 yılları arasında Kasımpaşa'da görev yapan Donk, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzaladı.

Tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Transfer



2013-2016 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giymiş Hollanda vatandaşı, Surinam Milli Takım kaptanı Ryan Henk Donk Kasımpaşamızda!



https://t.co/P2IfujmK56 pic.twitter.com/OTzUwmGjpB — KASIMPAŞA (@kasimpasa) August 24, 2021

Galatasaray'dan Ryan Donk'a teşekkür mesajı

Galatasaray Kulübü, toplamda 4,5 sezon sarı-kırmızılı formayı terleten savunma oyuncusu Ryan Donk'a teşekkür etti.

"155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk'a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz."