Kasımpaşa Ryan Donk'u transfer etti
Kasımpaşa Kulübü, Ryan Donk'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2013-2016 yılları arasında Kasımpaşa'da görev yapan Donk, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzaladı.
Tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Transfer— KASIMPAŞA (@kasimpasa) August 24, 2021
2013-2016 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giymiş Hollanda vatandaşı, Surinam Milli Takım kaptanı Ryan Henk Donk Kasımpaşamızda!
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Galatasaray'dan Ryan Donk'a teşekkür mesajı
Galatasaray Kulübü, toplamda 4,5 sezon sarı-kırmızılı formayı terleten savunma oyuncusu Ryan Donk'a teşekkür etti.
"155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk'a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz."
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