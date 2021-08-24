16. Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştiriliyor.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek. Organizasyon TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Müsabakalar ise 25 Ağustos Çarşamba günü golbol, yüzme, masa tenisi, tekerlekli sandalye eskrim, tekerlekli sandalye basketbol, bisiklet, tekerlekli sandalye ragbi branşlarında yapılacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye'yi 5 Eylül'de sona erecek organizasyonda 13 branşta 87 sporcu temsil edecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, görme engelli para atlet Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcusu Mücahit Günaydın taşıyacak.