Stopere ve orta alana takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Ancak siyah beyazlılar, transferde rotasını değiştirmek zorunda kalabilir.

N'Sakala’nın beklenmedik rahatsızlığı planları bozabilir. Hastanede bulunan Demokratik Kongolu oyuncuya testler uygulanıyor. 31 yaşındaki oyuncunun sonuçları birkaç gün içinde belli olacak.

Sergen Yalçın'dan Umut Meraş'a onay

Eğer N'Sakala'nın futbol oynamasına engel çıkarsa Beşiktaş sol bek transferine yönelecek. Bu mevki için düşünülen isimse Umut Meraş.

Fransa 2'nci lig ekiplerinden La Havre forması giyen milli sol bekin alınmasına Sergen Yalçın onay verdi. Yönetim, harekete geçmek için N’Sakala'nın sağlık raporunun netleşmesini bekleyecek.

Kaan Ayhan pazarlığı devam ediyor

Stoper için de Sassoulo ile Kaan Ayhan pazarlığı devam ediyor. Siyah beyazlıların, karar vermesi için İtalyan ekibine tanıdığı süre dolmak üzere.

Beşiktaş yönetimi, gelecek cevaba göre diğer seçeneklerle temaslarını sıklaştıracak.