Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor Stefano Denswil'i Trabzon'a getirdi
Trabzonspor, transfer görüşmeleri yaptığı Hollandalı futbolcu Stefano Denswil'i Trabzon'a getirdi.
İtalya'nın Bologna Kulübünde forma giyen oyuncu, menajeri ve ailesiyle birlikte Trabzon'a geldi.
28 yaşındaki savunma oyuncusuyla son görüşmelerin ardından resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
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