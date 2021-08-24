Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Bursaspor, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalmasının ardından teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırmıştı.

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Teknik Direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.



Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. — Bursaspor (@BursasporSk) August 24, 2021

Aktif futbolculuk yaşantısının sona ermesinin ardından teknik direktörlüğe geçiş yapan Fatih Tekke, daha önce Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor ve İstanbulspor’da görev aldı.

Geçtiğimiz sezonun önemli bölümünde İstanbul ekibinde görev alan Tekke, 27. hafta maçının ardından İstanbulspor'dan ayrılmıştı.



