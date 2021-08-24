Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Real Madrid Valverde'nin sözleşmesini uzattı
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, futbolcu Federico Valverde'nin sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya öre, 23 yaşındaki Uruguaylı orta saha futbolcusu Valverde'nin sözleşmesi 6 sezon uzatıldı.
Valverde, 2018-2019 sezonundan bu yana Real Madrid'de forma giyerken, eflatun beyazlı formayla şimdiye kadar çıktığı 75 maçta 5 gol attı.
Etiketler: Real Madrid Transfer Haberleri
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