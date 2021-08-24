Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Filenin Sultanları"nın rakibi Çekya oldu
[Fotoğraf: AA]
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallere yükselen A Milli Takım'ın rakibi Çekya oldu. Maç, 29 Ağustos Pazar günü yapılacak.
D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile eşleşti.
Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak.
Etiketler: Voleybol
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