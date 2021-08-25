Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 07:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paralimpik 2020'ye akredite kişilerde vaka sayısı 169'a çıktı
2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 169'a yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında hizmet veren 15 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Kovid-19'a yakalananlar arasında Tokyo'daki sporcu semtinde barınan iki yetkili yer aldı.
Bunun yanı sıra semtte kalmayan bir medya mensubu, 8 sözleşmeli çalışan da virüse yakalananlar arasında bulunuyor. Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında COVID-19'a yakalananların sayısı 169'a yükseldi.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.
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