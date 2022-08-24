Austria Wien'in teknik direktörü Manfred Schmid, karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

"Çoğu kişi ilk maçta alınan 2-0'lık skordan sonra galibiyetin ve turu geçmenin mucize olduğunu düşünebilir ama belki de bizim için asıl şans budur. Kimse bize bir şans vermiyor ve galibiyetimizi beklemiyor. Biz de tam olarak bu şartları lehimize çevirmeye çalışacağız. Taktik anlamda bunu lehimize çevirebiliriz. Fenerbahçe, çok kaliteli bir takım ama biz de kaliteli oyunculara sahibiz. Zor olsa da turu geçebileceğimize inanıyoruz."

Schmid, iki takım arasında çok fazla kalite farkı olmadığını savundu.

"İlk maçta kendi yanlışlarımız yüzünden kaybettik. Farklı faktörler de vardı. Çok da gerekli olmayan bir kırmızı kart verildi. Bu da bizi zorladı. Buraya kendi sınırlarımızı zorlamaya geldik. Tabii ki ilk maça göre oyunumuzda değişiklikler olacak. İlk dakikalar bizim için önemli. Erken dakikalarda gol bulmaya çalışacağız. Böyle bir atmosferde böyle bir taraftarın önünde oynamaya alışık değiliz ama bu durumu ve stattaki enerjiyi lehimize çevirmek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Avusturyalı çalıştırıcı, Fenerbahçe'yi izleyip analiz ettiklerini kaydetti.

"Son maçın pozisyonlarını teker teker inceledik. Fenerbahçe'nin çok net bir oyunu var. Genel olarak aynı taktikle çıkıyorlar ve çok net çizgileri olan bir taktikleri var. Çok fazla oyuncu değişikliği olduğu için tam olarak hangi kadroyla çıkarlar bir fikrimiz yok ama oyun şeklinde bir değişiklik beklemiyoruz."

Takımın Avusturyalı orta saha oyuncusu Manfred Fischer ise takımda atmosferin çok iyi olduğunu belirtti.

"Hafta sonu ligde galip geldiğimiz için moraller yüksek. Fenerbahçe'den kalite olarak uzak sayılmayız. Futbolda her şey mümkün. Tabii ki turu geçmek çok zor ama biz buraya İstanbul'u gezmeye, eğlenmeye gelmedik. Turu geçmek ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için elimizden geleni yapacağız."

[Fotoğraf: AA]

Austria Wien Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Avusturya ekibi Austria Wien, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Fenerbahçe'ye konuk olacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda teknik direktör Manfred Schmid yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Isınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışması yapıldı.

İlk maçta 2-0 galip gelen Fenerbahçe'nin Austria Wien'i ağırlayacağı rövanş karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak.