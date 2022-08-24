Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Kopenhag'ı konuk etti. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Kopenhag ile 0-0 kalan ve organizasyondan elenen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

Bordo mavililer, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetmişti.

Turu geçen Kopenhag, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da çekilecek kura ile belirlenecek.

27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımı yok

Trabzonspor'un gruplara kalamamasının ardından, 27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında Tür takımı yer alamayacak

En son 1995-96 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Türk takımları yer alamamıştı.

Avrupa kupalarındaki 141. karşılaşma

Bordo-mavililer, geride kalan 140 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 54 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 194 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Trabzonspor, önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Abdülkadir Ömür'ün pasında Djaniny, sağ çaprazdan ceza alanına girerek kaleci Ryan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda Ryan, tehlikeyi önledi.

10. dakikada Claesson'un sağ taraftan pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Falk'ın şutunda, top yandan auta çıktı.

20. dakikada Larsen'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Ryan topu üsten kornere çeldi.

21. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Bartha'nın kafa şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Djaniny'in sağdan çıkardığı topu Dorukhan Toköz, Bardhi'ye indirdi. Bu futbolcu yakın mesafeden etkisiz vurunca bordo-mavililer önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

38. dakikada Daramy'in pasında, ceza yayı üzerinde Pep Biel'in şutunda, top direğin yanından auta gitti.

41. dakikada Diks'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Lerager'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

64. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ön direk dibinde Dorukhan Toköz'ün şık vuruşunda top az farkla auta çıktı.

68. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılan Trezeguet'in pasında, Cornelius'un yakın mesafeden şutunda, top üsten auta gitti.

75. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda, kaleci Ryan çizgi üzerinde meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

83. dakikada ceza alanı içinde kısa paslaşmalarla son çizgiye inen konuk takımda Falk'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topa sahip oldu.

90. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Karamoko'nun pasında ceza alanı içinde Haraldsson'un sert şutunda top çok az farkla auta gitti.

Karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, elenen taraf oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Medical Park.

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Stryger Larsen, Marc Bartra, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Dorukhan Toköz (Dk. 73 Jean Kouassi), Manolis Siopis, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür (Dk. 66 Trezeguet), Jorge Djaniny (Dk. 79 Anastasios Bakasetas), Andreas Cornelius.

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Lerager (Dk. 85 Valdemar Lund Jensen), Zeca, Falk, Claesson (Dk. 78 Hakon Arnar Haraldsson), Daramy (Dk. 63 Paul Mukairu), Pep Biel (Dk. 78 Mamoudou Karamoko).

Sarı kartlar: Dk. 23 Kristiansen, Dk. 48 Viktor Claesson, Dk.68 Ryan (Kopenhag), Dk. 90+3 Bartra (Trabzonspor)