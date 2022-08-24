Giresunspor’un Malili oyuncusu Hamidou Traore’nin Sırbıstan’ın Partizan takımı ile anlaştığı bildirildi.

"2021-2022 sezonunda takımıza katılan profesyonel futbolcumuz Hamidou Traore'nin transferi için Sırbistan Süper Ligi takımlarından FK Partizan ile anlaşma sağlanmıştır. Kendisine Giresunspor için vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."

25 yaşındaki oyuncu Giresunspor ile 35 maça çıkarak, iki gol iki asistlik katkı sağlamıştı.