Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, ilk maçtaki 2-0'lık skorun hiçbir şeyi garanti altına almadığını belirtti.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin Avrupa sıralamasında olması gereken yerde bulunmadığını aktardı.

"İkinci maçı oynayacağız. Gruplara kalmak istiyoruz. İlk maçtan 2-0'lık avantajlı bir skorla ayrılmıştık ama bu skor hiçbir şeyi garantilemiyor. Yarınki maçtan sonra gruplara kalmayı hedefliyoruz. Fenerbahçe sıralamada şu an çok aşağıda. Gruplara 4. torbadan katılacağız. Fenerbahçe'nin zamanla üçüncü, ikinci ve birinci torbada olması gerekiyor. Avrupa'daki sıralamamızı yükseltmemiz için oynadığımız Avrupa maçları çok önemli."

"Futbolda ideal sistem diye bir şey yoktur"

Jesus, futbolda tek bir sistem olmadığını dile getirdi.

"Benim futbola bakış açıma göre futbolda tek bir yol yoktur. Taktiksel anlamdan futbol çok gelişiyor, diğer takım sporları gibi. Kolektif sporlarda takımlar maç içinde sistem değişimine gidiyor. Bunu anlamayan hocalar gelişemez, oyuncular da ortalamanın üzerine çıkamaz. Bizim de yaptığımız şey bu. Futbolda ideal sistem diye bir şey yoktur. Hocanın elindeki oyuncuların özelliklerine göre belirlediği birden fazla sistem vardır."

[Fotoğraf: AA]

"Yabancı kuralı Türkiye'de olan bir kural ve bu alışmam gereken bir problem"

68 yaşındaki çalıştırıcı, UEFA kadrosuna bildirilmeyen oyuncuların bugüne kadar takıma iyi katkı sağladığını anlattı.

"Bu yabancı kuralı Türkiye'de olan bir kural ve bu alışmam gereken bir problem. Eğer Portekiz'de olsaydım 11 yabancı oyuncu koyabilirdim. Avrupa maçlarında kurallar daha farklı olduğu için daha rahatız. Gidecek oyunculara ilişkin bir karar vermemiz gerekecek. 2 haftamız var. Bu sürede elimizdeki oyunculardan faydalanmaya devam edeceğiz. Tüm oyuncular bu ana kadar takıma katkı sağladılar. Elimizde fazla opsiyon olmasını sağladılar."

Jesus, Joao Pedro'nun sakatlığını atlattığını ancak henüz hazır olmadığını da ifade etti.

"30 küsur yıldır antrenörlük yapıyorum. Tecrübelerimi kullanarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Futbol bilim değil, yaratıcılık çok önemli. Her antrenörün bunu anlaması gerekiyor. Oyuncular yetenekle doğar, çalışarak gelişir aynı antrenörler gibi. Yaratıcı olmaya çalışıyorum. Takımımı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Türkiye'de bireysel anlamda her takımda kaliteli futbolcular var. Samuel ve Attila'ya gelen bir teklif hakkında bilgim yok. Biz hiçbir oyuncunun gitmesini istemeyiz. Elimizdeki oyuncuların hepsinden memnunuz. Şu ana kadar sadece Min-jae'nin gitmesinde yapabileceğimiz bir şey yoktu çünkü onu alan takım çıkış maddesini ödedi. Her oyuncu bizim için önemli. Transfer sezonu kapanmadan önce belli kararlar almamız gerekecek."

"3 günde bir maç yapmaya alışmamız gerekiyor"

Jesus, haftada 2 maç oynamanın Türkiye liginde kendilerine bir dezavantaj getirip getirmediği sorusuna yanıt verdi.

"Bu, duruma nasıl yaklaştığınızla ilgili. Büyük bir takımsanız Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nde olmanız ve liginizde de şampiyonluğa oynamanız gerekir. Ancak küçük takım dediğiniz takımlar haftada bir maç yapar. 3 günde bir maç yapmaya alışmamız gerekiyor. Bunu yönetmenin pek çok yöntemi oluyor, antrenörler her oyuncusundan faydalanmaya çalışıyor. Tecrübelerim işimi kolaylaştırıyor. Her maç 5-6 oyuncu değişiyoruz ama takımımız kalitesini hiç aşağıya çekmedi."

"Valencia'nın performansı forvet transferimizi etkilemeyecek"

Jesus, kendisiyle oynayan forvet oyuncularının genelde ligin en çok gol atan oyuncuları olduğunu hatırlattı.

"Valencia'yı buraya gelmeden tanıyordum. Çok özellikli bir oyuncu, çok hızlı. Modern futbolda forvetiniz hızlı değilse bu takım gelişimini etkiliyor. Kendisi milli takımdan erken döndü. Bu da onun gelişimine katkı sağladı. Bu sebeple performansıyla öne çıkıyor. Onun performansı forvet transferimizi etkilemeyecek çünkü biz genellikle kadro planlamamızda 5 forvet oyuncusu istiyoruz. Şu an bizim elimizde 4 forvet oyuncusu var."

[Fotoğraf: AA]

Willian Arao: En iyimi göstermeye çalışıyorum

Fenerbahçeli futbolcu Willian Arao, gelişimlerini devam ettirmek istediklerini belirtti. Tecrübeli oyuncu, zor bir maça çıkacaklarını vurguladı.

"Umarım gelişimimizi devam ettiririz. Hem ofansif hem de defansif gelişmeye maç maç devam ediyoruz. Takımıma ve Avrupa'da oynamaya alıştım. Dili henüz öğrenemedim ama öğreneceğim. Hocamızın Jesus olması adaptasyon olarak bana yardımcı oluyor. Takım arkadaşlarım da bu konuda bana çok yardımcı oluyor."

Arao,sahada görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını anlattı.

"Önemimi biliyorum, en iyimi göstermeye çalışıyorum. Hocamın istediklerini uygulamaya çalışıyorum. Zaman zaman stoperlerin arasında zaman zaman ise önlerindeyim. Bazen de beklerimizin yerini kapatıyorum. Önemli olan takımın kazanması."

Arao, Türkiye ligindeki gözlemine ilişkin soru üzerine "Ligde en çok dikkatimi çeken şey çok fazla geçiş oyunu oynanıyor. Burada her takım kontratak için bekliyor. Biz ofansif oynuyoruz, her maçı kazanmak için oynuyoruz. O yüzden kontrataklara dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.