Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılıların ilk hedefi, hücum hattını güçlendirmek. Yönetim, öncelikli olarak Icardi veya Belotti'den birini kadroya katmayı planlıyor.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin Paris Saint Germain'den aldığı maaşın yarısını ödeyerek transferi tamamlamak istiyor. Forvet transferinde bir diğer seçenek olan Andrea Belotti'nin önceliği ise Roma.

28 yaşındaki futbolcunun, İtalyan kulübüne transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda anlaşma zemini aranacak. Yönetim, iki oyuncudan birini renklerine bağlamayı amaçlıyor.

Sol beke Fode Ballo-Toure.

Galatasaray'ın sol bek arayışı da devam ediyor. Bu bölgede öne çıkan isim, Fode Ballo-Toure. Senegalli futbolcunun kiralanması için önümüzdeki günlerde Milan kulübüyle temasa geçilecek.

Mertens Trabzonspor maçında 11 olacak

Diğer yandan sarı kırmızılı ekipte, pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, zorlu mücadele Dries Mertens'e 11'de şans vermeyi düşünüyor.

Belçikalı yıldız, Bitexen Giresunspor maçının 77. dakikasında, HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasının da 46. dakikasında oyuna dahil olmuştu.